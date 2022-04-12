В Армении назначен новый министр ЧС страны

12 апр. 9:15

Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня подписал указ о назначении министром чрезвычайных ситуаций Армена Памбухчяна, - сообщила пресс-служба главы армянского государства.

"Принимая в основу предложение премьер-министра, назначить Армена Памбухчяна министром чрезвычайных ситуаций", - говорится в указе президента, передает ТАСС.

До назначения на пост главы МЧС страны Армен Памбухчян занимал пост заместителя главы ведомства. Он - член правления партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Напомним, экс-глава МЧС Армении Андраник Пилоян 31 марта был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах.