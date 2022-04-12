В Подмосковье выпало 47% месячной нормы осадков

12 апр. 8:57

В Московской области выпало до 47% от месячной нормы осадков, в Москве - свыше трети, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"В результате обильных дождей, связанных с южным циклоном, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировано 15 мм осадков или 34% от месячной нормы, на другой городской метеостанции - в Тушино - 16 мм (36%)", - рассказал специалист.

Он добавил, что в Подмосковье местами попала почти половина апрельского объема осадков. Самые обильные дожди прошли в Наро-Фоминске, Подмосковной, Ново-Иерусалиме, Дмитрове, Клину, Павловский-Посадом.

Во вторник сильных дождей в регионе не будет, осадки ожидаются на западе и северо-западе Московской области.