Израиль нарастил продажу вооружений до рекордных $11,3 млрд

12 апр. 8:33

В прошлом году Израиль продал вооружений на $11,3 млрд, что на $3 млрд больше аналогичного показателя 2020 года.

"Израильский экспорт вооружений достиг нового рекорда в 2021 году, составив $11,3 млрд. Количество новых подписанных соглашений увеличилось более чем на 30% по сравнению с 2020 годом", - сообщает во вторник пресс-служба Министерства обороны страны.

По итогам 2021 года основную долю военного экспорта Израиля составили "ракеты, реактивные снаряды и системы ПВО (20%), услуги по обучению (15%), БПЛА и беспилотные системы (9%), радары и РЭБ (9%), пилотируемые самолеты и авионика (9%), наблюдение и оптоэлектроника (5%), боевые модули и пусковые установки (7%), транспортные средства и БТР (7%), системы связи (6%), разведка и киберсистемы (4%), боеприпасы (4%)".

Израиль в прошлом году экспортировал вооружение в страны Европы - 41%, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - 34%, в Северную Америку - 12%, в Африку и в Латинскую Америку по 3%. На арабские страны, подписавшие "Авраамовы соглашения", пришлось 7% оборонного экспорта Израиля.

"Оборонные отношения являются неотъемлемой составляющей политических отношений Израиля и нашей способности сотрудничать с другими странами. Мы работаем над укреплением этих связей и созданием новых партнерских отношений в области безопасности", - отметил глава Минобороны страны Бени Ганц, комментируя итоги прошлого года по экспорту вооружений. Он подчеркнул, что "пик оборонных соглашений в 2021 году служит прежде всего укреплению безопасности Израиля".

"Доля экспортных соглашений [в оборонной сфере] между странами, подписанных Минобороны [Израиля], увеличилась более чем втрое, достигнув $3,365 млрд в 2021 году по сравнению с $911 млн в 2020 году", - указали в пресс-службе ведомства.