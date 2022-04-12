Опрос: большинство россиян уверены, что РФ остается лидером мировой космонавтики

12 апр. 8:25

Россия сохраняет лидирующее положение в мире в космической отрасли, считает 71% опрошенных, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В том, что через десять лет Россия будет занимать лидирующее положение в мировой космонавтике не сомневаются 65% опрошенных.

Чаще всего в лидерстве России в космической отрасли уверены граждане 46-60 лет и старше 60 лет.

Респонденты отметили, что у России есть большой научно-технический задел в космической сфере, а также много талантливых ученых и специалистов.

Молодежь 18-30 лет зачастую (31%) полагают, что Россия не сохраняет статус космического лидера.

Всероссийский опрос был проведен 1-3 апреля 2022 года, в нем приняли участи 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте социологического центра.