Снег возвращается в Краснодарский край

12 апр. 8:12

Резкое похолодание пришло на Кубань, непогода задержится на несколько дней.

Во вторник на регион обрушатся ливни с грозами, погода испортится под влиянием фронтальных разделов, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Возможен град, порывы ветра до 25 м/с, температура воздуха опустится более чем на 10 градусов. Днем во вторник будет около 9-13 градусов тепла.

В среду ненастье продолжится, в горах осадки будут в виде мокрого снега, в остальных районах продолжатся ливни, в ночные часы плюс 1-6, на востоке возможны заморозки, днем температура воздуха составит плюс 8-13.

Похолодание в Краснодарском крае продолжится до конца рабочей недели.