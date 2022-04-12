Гознак: новая банкнота в 100 рублей выйдет, но…

12 апр. 7:53

Выпустить новую банкноту номиналом в 100 рублей по-прежнему планируется, но возможно некоторое смещение сроков, сообщил глава Гознака Аркадий Трачук, пишет РИА Новости.

В прошлом году Гознак анонсировал выпуск новых купюр, в 2022 году появится новая банкнота в 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, в 2025 году - 10 и 50 рублей.

"Пока могу только подтвердить, что планы по выходу банкноты в обращение, которые были анонсированы Банком России, остаются в силе. Единственный момент: возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена, и Гознак со своей стороны делает все, чтобы такое представление состоялось", - рассказал глава ведомства о новой 100-рублевой банкноте.

На банкноте будут изображения Москвы, а также других объектов, находящихся в Центральном федеральном округе. Также купюра получит новые защитные признаки. "В том числе - машиночитаемые, учитывающие произошедшее за последние годы обновление оборудования, на котором сегодня обрабатываются банкноты. Это существенные изменения, для которых проводится достаточно большая работа", - отметил Трачук.