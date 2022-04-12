ВВП Казахстана вырос на 4,4% с начала года

12 апр. 7:21

Рост ВВП Казахстана по итогам первого квартала 2022 года составил 4,4%, сообщил во вторник на заседании правительства министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.

"В январе - марте текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг", - сказал он.

Отметим, что по итогам прошлого года ВВП Казахстана вырос на 4%, а в 2020 году сократился на 2,6%.

Согласно прогнозу кабмина Казахстана от 5 апреля, рост ВВП в 2022 году составит 2,1% вместо 3,9% прогнозируемых ранее. Также 5 апреля сообщалось, что правительство повысило прогноз инфляции в текущем году с 4-6% до 8-10%.

"Инфляция в Республике Казахстан в марте достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10% до 15,4%", - заявил председатель Нацбанка Казахстана Галымжан Пирматов.