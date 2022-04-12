Япония запретила импорт древесины из России

12 апр. 7:34

Правительство Японии с 19 апреля вводит запрет на импорт некоторых видов древесины из России в рамках санкционных мер из-за спецоперации на Украине.

"Запрет на импорт вступит в силу с 19 апреля, под него попадают некоторые виды древесины, а также машинное оборудование и алкоголь", - сообщил на пресс-конференции в Токио японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Согласно информации на сайте ведомства, запрет в течение трех месяцев после 19 апреля не будет касаться импортных контрактов, которые были заключены до вступления в силу данного постановления.

Также Япония ввела санкции в отношении 398 физлиц РФ и 28 организаций.