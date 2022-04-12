В России разрабатывают детскую вакцину от ротавируса

12 апр. 7:08

Вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей разрабатывают в Ростовском научно-исследовательском институте микробиологии и паразитологии.

"В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведется разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отечественная вакцина послужит замещению импорта, также ее планируется экспортировать в зарубежные дружественные страны.

В настоящее время для профилактики данной инфекции в России используются зарубежные вакцины "РотаТек" и "Ротарикс".