Лукашенко прибыл в Россию

12 апр. 6:20

Во вторник утром в Россию прибыл с рабочим визитом президент Беларуси Александр Лукашенко, передает агентство Белта.

"Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска. У трапа самолета главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации", - сообщает Белта.

Лукашенко встретится с Владимиром Путиным, президенты посетят космодром "Восточный" в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие специалистов из Беларуси. Затем лидеры ознакомятся с процессом строительства стартового комплекса, а также пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.

На космодроме Лукашенко и Путины в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине, информирует пресс-служба белорусского президента.

В среду во Владивостоке Лукашенко встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, будет обсуждаться сотрудничество республики с этим регионом, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции.

Кроме того, планируется, что в рамках визита белорусский лидер посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае нескольких инфраструктурных и общественно-культурных проектов.