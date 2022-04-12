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Пешеход погиб под колесами иномарки в Алматы

Пешеход погиб под колесами иномарки в Алматы

Минувшей ночью в Медеуском районе Алматы автомобиль наехал на пешехода, мужчина умер на месте.

ЧП произошло на улице Бухтарминской на не освещенном участке дороги. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, водитель Toyota Corolla не смог избежать столкновения. Сильный удар откинул пешехода на несколько метров вперед, мужчина умер на месте до приезда бригады скорой помощи. У погибшего не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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