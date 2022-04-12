Пешеход погиб под колесами иномарки в Алматы

12 апр. 6:09

Минувшей ночью в Медеуском районе Алматы автомобиль наехал на пешехода, мужчина умер на месте.

ЧП произошло на улице Бухтарминской на не освещенном участке дороги. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, водитель Toyota Corolla не смог избежать столкновения. Сильный удар откинул пешехода на несколько метров вперед, мужчина умер на месте до приезда бригады скорой помощи. У погибшего не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.