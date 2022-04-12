США призвали все страны отказаться от российского оружия

12 апр. 5:25

США призывают все страны отказаться от приобретения оружия у России. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен после двусторонних переговоров в формате "два плюс два" между министрами обороны и главами внешнеполитических ведомств США и Индии.

При этом он отметил, что решение по возможным санкциям в отношении Индии за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России пока не принято.

"Мы пока не приняли решение относительно потенциальных санкций или потенциальных исключений из санкций", - цитирует главу американской дипломатии ТАСС.