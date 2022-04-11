Кишинев не готов расплачиваться по долгам с "Газпромом"

11 апр. 23:56

Молдавия пока не может вернуть долг "Газпрому", заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики", - цитирует его ТАСС.

Чиновник отметил, что Молдавия готова согласовать график погашения задолженности лишь после аудита долга, собравшегося на балансе российско-молдавского АО "Молдовагаз".

Напомним, ранее была достигнута договоренность о том, что соответствующее соглашение будет подписано до 1 мая, но правительство Молдавии пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.