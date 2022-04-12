Турция будет ежегодно принимать более 200 млн путешественников в 61 аэропорту

Турция планирует увеличить количество аэропортов с нынешних 57 в стране до 61 к 2053 году, при этом ожидается, что число пассажиров, путешествующих воздушным транспортом, превысит 200 миллионов человек в год.

Как отмечает турецкая "Сабах", страна уже была названа важным авиатранспортным узлом Европы, Западной Азии и Африки с точки зрения пассажирских и грузовых перевозок. Планируя развивать сеть аэропортов, Турция изначально стремится завершить текущее строительство аэропортов Чукурова, Ризе-Артвин, Байбурт-Гюмюшхане и Йозгат. Об этом свидетельствует Концепция развития транспорта до 2053 года, подготовленная в рамках Генерального плана транспорта и логистики.

В Черноморском регионе уже завершено около 87% строительства надстройки аэропорта Ризе-Артвин, который стал вторым аэропортом в Турции, строящимся методом морского причала. Работы над аэропортом были начаты Министерством транспорта и инфраструктуры 3 апреля 2017 года. Испытательные полеты также должны начаться в апреле.

Кроме того, предусматривается, что будут расширены аэропорт Эсенбога в Анкаре, аэропорт Анталии в прибрежном городе Средиземного моря и аэропорт Трабзона на Черном море, а также будет завершена вторая фаза мега-аэропорта Стамбула.

Ожидается, что инвестиции и предпринятые шаги приведут к увеличению числа пассажиров. К 2053 году их ежегодное число достигнет 202,8 млн по сравнению с 112,4 млн на сегодняшний день.

В рамках этого процесса будет создана инфраструктура мониторинга выбросов, отчетности и проверки, а также будет осуществляться стратегическое управление выбросами углерода.

На воздушном транспорте будет использоваться экологически чистое биотопливо, а также синтетическое топливо. Одной из целей завлено развитие региональных грузовых авиаперевозок.

Согласно последним данным, число пассажиров, следующих транзитом через аэропорты Турции, увеличилось более чем на 67% с января по март, в связи с возобновлением пассажирских перевозок после последствий, вызванных пандемией COVID-19.

По данным Министерства транспорта и инфраструктуры, в первом квартале этого года около 29,66 млн пассажиров, включая транзитных, воспользовались аэропортами Турции. Это на 67,7% больше, чем в прошлом году.

По данным Главного управления государственных аэропортов (DHMI), в первом квартале 2021 года было обслужено 17,68 млн пассажиров.

Между тем, аэропорт Стамбула второй год подряд претендует на звание самого загруженного аэропорта Европы на 2021 год.

По данным Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe), в прошлом году аэропорт обслужил почти 37 миллионов пассажиров, несмотря на перебои, вызванные пандемией, что делает его самым загруженным в Европе второй год подряд. Пассажиропоток в аэропорту по-прежнему был на 46% ниже по сравнению с уровнями до пандемии 2019 года. Аэропорт Стамбула полностью принял на себя операции старого аэропорта Ататюрк в качестве нового хаба для национального флагманского авиаперевозчика Turkish Airlines (THY) в 2019 году.