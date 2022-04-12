На Западе наконец поняли: тот, кто контролирует сырье, контролирует все остальное

В Евросоюзе с удвоенной силой принялись за достижение своей экологической цели - стать первым в мире регионом с нулевым уровнем выбросов. При этом на Западе не успели обеспечить важнейшие цепочки поставок сырья для энергетического перехода - постепенного отказа от углеводородов в пользу "чистой" энергетики. В итоге зависимость от импорта сделала западные экономики более уязвимыми, пишет Oil Price.

В последние годы в энергетической политике произошли коренные изменения. В странах ЕС создавалось огромное число объектов возобновляемых источников энергии, планировались крупномасштабные инвестиции в "зеленый" водород, а за решением по снижению потребления ископаемого топлива, следовало другое подобное решение.

В США основное движение в сторону возобновляемых источников энергии началось два года назад с вступлением в должность президента Джо Байдена. Переход от экономики, основанной на использовании ископаемого топлива, к экономике, основанной на возобновляемых источниках энергии, был одним из основных принципов его кампании. И в первый же день Байден подписал указ о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL между Канадой и США. Вскоре после этого его администрация временно приостановила выдачу разрешений на добычу нефти и газа на американских федеральных землях.

На Востоке же был сформирован неофициальный формат ОПЕК+, в который вошли как два крупнейших в мире производителя нефти - Россия и Саудовская Аравия, а также Казахстан и Азербайджан. Расширенный формат не всегда сходился во взглядах, и незадолго до пандемии Саудовская Аравия и Россия были даже вовлечены в непродолжительную ценовую войну. Однако с тех пор ОПЕК+ работает как работает как единый отлаженный механизм.

А ЕС, Великобритания и США устроили гонку, кто установит больше ветряных турбин, больше солнечных батарей и больше хранилищ. Автопроизводители, базирующиеся либо в Европе, либо в США, стали выделять десятки миллиардов долларов на электрификацию транспорта. Все эти решения были приняты в рамках Парижского соглашения по климату, чтобы удержать рост глобальной температуры в этом столетии на уровне ниже двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Пока на Западе были заняты вопросом климата, ОПЕК+ качала столько нефти, сколько считала нужным. В дополнение к этому Россия сохранила свою металлургическую и урановую промышленность и продолжила укреплять связи с Китаем. Тем временем Саудовская Аравия хоть и сделала ставку на горнодобывающую промышленность, также инвестировала десятки миллиардов долларов в возобновляемые источники энергии и "умные" технологии.

В то время как Запад с энтузиазмом сосредоточился на последнем звене цепочки поставок энергии (ветряных турбинах, солнечных панелях и электромобилях), Восток в лице России и Саудовской Аравии был сконцентрирован на сырье, без которого невозможен ни один энергетический переход, при этом продолжив то, чем занимались десятилетиями: обеспечение человечества, в том числе стран с переходной экономикой, ископаемым топливом.

Теперь Запад начинает понимать, насколько важна сырьевая часть для энергетики в целом. Американские сланцевые компании не способны наращивать добычу так быстро, как хотелось бы администрации Байдена. В ЕС пытаются справиться с растущими ценами на электроэнергию, потому что в то время как ЕС пытается сократить потребление ископаемого топлива, возобновляемых источников энергии не хватает. Потребление растет, но из-за ограниченного предложения цены лишь выросли. По иронии судьбы, вредные выбросы в атмосферу все равно растут.

Администрация Байдена теперь хочет поставлять в США больше канадской нефти, но разработанный для этого нефтепровод Keystone XL был ими же и отменен. Кроме того, Вашингтон хочет увеличить добычу стратегически важных полезных ископаемых, но при этом не хочет открытия необходимых для этого шахт. Чего еще в США не хотят, так это поставок российской нефти и газа на фоне ситуации в Украине, но поставки энергоносителей завершат лишь с 22 апреля, чтобы успеть запастись до этого срока.

Европейские политики занимаются "наказанием" России. Уже было введено пять пакетов санкций, которые, возможно, навредили ЕС больше, чем России. Цены на газ в Европе взлетели до небес, местные предприятия предупреждают, что если ЕС введет санкции против российского газа или если Россия решит остановить поставки, им придется закрыться, Население уже начинает протестовать.

Тем не менее в Брюсселе продолжают обсуждать введение санкций против нефти и газа, на прошлой неделе они проголосовали за запрет на импорт российского угля, который вступит в силу лишь в августе. Это не лишено здравого смысла, ведь на Россию приходится 45% поставок угля в Европу. Сейчас в ЕС изо всех сил пытаются найти замену российскому углю, в то время как крупнейший в мире экспортер угля Индонезия резко повысила цены, а еще один крупный экспортер угля Австралия предупреждает, что их угля на всю Европу не хватит.

На Западе только начали осознавать один очень простой факт: тот, кто контролирует сырье, контролирует все остальное. И если те, кто контролирует сырье, используют сложившиеся обстоятельства наилучшим образом, они, вероятно, сохранят контроль, в то время как зависимость потребителей этого сырья от внешних поставщиков лишь возрастет.