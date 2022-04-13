Балет "Анна Каренина" в постановке Бориса Эйфмана покажут в Нур-Султане

13 апр. 1:35

Артисты Петербургского государственного академического театра представят в Нур-Султане знаменитый балет "Анна Каренина" постановки Бориса Эйфмана. Выступления пройдут 5 и 6 мая на сцене театра "Астана Балет".

Премьера балета "Анна Каренина" состоялась в 2005 году. Спектакль отмечен престижными театральными премиями "Золотая Маска" и "Золотой Софит", также за эту постановку Борис Эйфман был удостоен международного балетного приза "Бенуа-де-ла-Данс" (известного как "Балетный "Оскар") в номинации "Лучший хореограф".

"Роман "Анна Каренина" всегда интересовал меня. Когда читаешь Толстого, чувствуешь невероятное понимание автором психологического мира его героев, удивительную чуткость и точность отражения жизни России", - приводит слова Эйфмана Sputnik Казахстан.