В реконструкцию курортов Сочи инвестируют 180 миллиардов

11 апр. 23:30

В ближайшие три года инвесторы планируют выделить свыше 180 млрд рублей на реконструкцию санаторно-курортных комплексов в Сочи, - сообщила вице-мэр города Инна Петухова.

"В Сочи в настоящее время реализуется 12 инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере общим номерным фондом более 20 тыс", - рассказала Петухова, отметив, что одним из направлений инвестиционной деятельности в санаторно-курортной сфере является реконструкция и реновация крупных санаторно-курортных комплексов советского наследия, передает ТАСС.

Так, в поселке Дагомыс в Лазаревском районе города в марте закончилась реконструкция пансионата "Олимпийский-Дагомыс". Современное развитие ждет также гостиницу "Приморская", санаторий "Волна", пансионат "Кристалл" и санаторий им. Кирова, - поведала вице-мэр.

Сейчас в Сочи реализуются семь инвестпроектов по строительству объектов в санаторно-курортной сфере, - добавила Инна Петухова.