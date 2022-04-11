На дороге к Эльбрусу отремонтируют мост через Баксан

11 апр. 23:14

Уже в нынешнем 2022 году кабардино-балкарские дорожники проведут капитальный ремонт моста через реку Баксан на единственной автомобильной дороге, которая ведет к горнолыжному курорту "Эльбрус", - сообщил начальник ФКУ Упрдор "Кавказ" Александр Лукашук.

"Капитальный ремонт защитных сооружений позволит предупредить повторение чрезвычайных ситуаций, обеспечив защиту конструктивным элементам автодороги", - рассказал Лукашук, передает ТАСС.

Напомним, в 2018 году несколько участков федеральной дороги А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус размывало из-за подъема уровня воды в реке Баксан, после чего опасные участки автодороги А-158 защитили от размывов. В процессе работ на глубину от 9 до 18 м было забито 8,5 тыс буронабивных свай.