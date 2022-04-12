Кисловодск примет фестиваль хайлайна

12 апр. 1:34

В мае участников со всей России и ближнего зарубежья соберет в Кисловодске фестиваль хайлайна, об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Уточнятся, что более 100 экстремалов смогут испытать себя в скалолазании и прыжках с 50-метровой высоты.

Наиболее зрелищным представлением фестиваля станет проход по стропе над Березовским ущельем. Длина дистанции составляет почти полкилометра.

"Подобные фестивали и проекты отлично работают на бренд нашего города!" - выразил уверенность глава Кисловодска Евгений Моисеев.