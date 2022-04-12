Стало известно, как международная обстановка повлияет на вкус пива в России

12 апр. 0:23

Главный редактор портала пивного рынка Profibeer Дмитрий Дробышевский рассказал о влиянии ситуации в мире и санкции на вкус отечественного пива.

По его мнению, дефицит импортного хмеля приведет к тому, что многие сорта горького пива исчезнут с прилавков или изменятся, так как горечь появляется в пиве именно благодаря хмелю.

"Скорее всего, пивовары будут стремиться закладывать как можно меньше хмеля в пиво, соответственно, это будут сорта не горькие, не охмеленные. Возможно появятся легкие водянистые сорта", - цитирует Дробышевского Lenta.ru.

Он подчеркнул, что, например, "Жигулевское" от санкций сильно не пострадает, так как для его производства не нужно много хмеля. То же самое касается темных сортов, в производстве которых хмель не так важен.