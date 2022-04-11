Когда в Москве закончится отопительный сезон

11 апр. 22:29

В Москве отопление выключат в конце апреля - начале мая, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Подготовка к остановке тепла, которое мы подавали на зимний период. Это будет примерно конец апреля - начало мая. Но все зависит от температурного режима наружного воздуха", - объяснил он.

Обычно отопительный сезон прекращается, когда температура воздуха превышает 8 градусов тепла в течение пяти суток.

В настоящее время в столице, где температура воздуха превысила плюс 10, скорректирована работа системы теплоснабжения, тепло подается минимально.

Напомним, что текущий осенью отопительный сезон в Москве начался досрочно - 13 сентября, в связи с похолоданием.