Власти Ставрополя не будут поднимать стоимость проезда

11 апр. 22:15

Перевозчик по ряду маршрутов в Ставрополе согласился отменить анонсированное ранее повышение стоимости проезда, - сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Предприниматель предложил в качестве альтернативы подорожанию проезда сокращение количества транспорта на линиях, хотя ранее в маршрутках Ставрополя появились объявления, что с седьмого мая стоимость проезда увеличится до 35 рублей. Перевозчик объяснил повышение удорожанием запасных частей и расходных материалов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Сегодня стало известно, что ситуацию с общественным транспортом в Ставрополе взял под личный контроль губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.