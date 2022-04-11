Шахбаз Шариф стал 23-м премьер-министром Пакистана

11 апр. 21:35

Сегодня новоизбранный премьер-министр Пакистана, лидер партии Пакистанская мусульманская лига (PML-N) Шахбаз Шариф принес присягу и приступил к исполнению полномочий главы правительства.

В торжественной церемонии присяги, которая прошла в здании администрации президента страны, приняли участие председатель Сената Пакистана Садик Санджрани, лидеры входящих в альянс с PML-N политических партий и членов высшего военного руководства Пакистана, а вот президент страны Ариф Алви принять участие в мероприятии не смог из-за плохого самочувствия, - сообщает турецкое информационное агентство Анадолу со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, голосование прошло сегодня в Национальном собрании (нижней палате парламента). В поддержку кандидата от оппозиционного блока проголосовали 174 депутата.