Кабардино-Балкария готова к сезону лесных пожаров

11 апр. 21:17

Власти Кабардино-Балкарии приняли комплекс мер для предотвращения лесных пожаров, - сообщил глава республики Казбек Коков.

"Это, в том числе - создание лесных дорог, противопожарных минерализованных полос, их прочистка, устройство пожарных водоемов и подъездов к ним. Утверждены 114 маршрутов наземного патрулирования лесов", - написал Коков в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Кроме того, в Кабардино-Балкарии созданы три лесопожарные станции, которые работают круглогодично и круглосуточно, на такой же режим работы переведена региональная диспетчерская служба.

"С начала года на территории республики не было допущено ни одного лесного пожара", - добавил глава региона.