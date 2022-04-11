Глава ВОЗ: до завершения пандемии еще далеко

11 апр. 20:58

Пандемия коронавируса еще далека от завершения, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании комитета ВОЗ.

По его словам, несмотря на тенденцию к снижению смертности от Covid-19 в мире, "пандемия все еще далека от завершения".

Гебрейесус пояснил, что вирус по-прежнему распространяется очень активно, а процесс вакцинации идет очень слабо в слишком большом числе стран. В то же время, ослабление коронавирусных ограничений дает инфекции возможность быстро распространяться, увеличивая риск появления новых штаммов.

Глава ВОЗ пояснил, что основную роль сейчас играют три фактора. Прежде всего, это "усталость" от социальной изоляции, закрытия школ и безработицы; с рабочими местами. Далее, пока не понятно, как долго держится иммунитет "после первой вакцинации или инфицирования". Наконец, невозможно спрогнозировать, как "вирус будет эволюционировать", пишет ТАСС.