Гендиректора фирмы в КБР заподозрили в мошенничестве с субсидиями

11 апр. 20:48

Кабардино-балкарские правоохранители заподозрили гендиректора одной из местных фирм в хищении бюджетных средств, выделенных на обучение и стажировку работников, сообщает МВД по КБР.

Гендиректор фирмы из селения Хамидие Терского района КБР, занимающейся переработкой и консервированием овощей и фруктов, для получения субсидий на возмещение части затрат работодателей в 2018 году изготовил фиктивные документы о направлении на обучение и стажировку 25 работников своей организации, получив на эти цели более 1,9 млн рублей. Фактически сотрудники фирмы обучение и стажировку не проходили, - установили правоохранители, передает "Интерфакс".

В отношении гендиректора организации возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", ведется следствие, - добавили в МВД региона.