Пациент больницы обокрал сопалатника в Дагестане

11 апр. 20:29

Жителя Хунзахского района заподозрили в похищении денег у пациента местной больницы, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне к правоохранителям обратился 60-летний местный житель, который рассказал, что в период с 6 по 9 апреля кто-то проник в центральную больницу в селе Арани, где находился потерпевший, и украл его у него 20 тыс рублей.

Полицейские установили подозреваемого и доставили его в отдел. Оказалось, что 19-летний житель села Орота и заявитель были пациентами этой больницы и лежали в одной палате.

"Злоумышленник воспользовался удобным моментом и присвоил деньги, находившиеся в кармане спортивных брюк соседа. Позже молодой человек потратил их на личные нужды", - отметили в управлении.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).