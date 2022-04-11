Буква ё может стать желательной, но не обязательной в российской орфографии

11 апр. 20:34

Минпросвещения России предложило писать букву ё по желанию пишущего, говорится в проекте постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии", размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основные правила русской орфографии, утверждаемые проектом постановления, не являются полным орфографическим сводом. В них не находят отражения правила, связанные с недостаточно установившимися или спорными нормами орфографии.

"Буква ё в обычных текстах используется по желанию пишущего; допускается использование вместо нее буквы е. Буква ё обычно используется в следующих случаях: в специальных текстах - букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и тому подобных, а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения; в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узнаём в отличие от узнаем, всё в отличие от все; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное) и так далее", — говорится в предложенных "Основных правилах русской орфографии", передает РИА Новости.

"В случаях, когда надо указать на верное произношение слова - либо редкого, недостаточно хорошо известного, либо имеющего распространенное неправильное произношение, например: сёрфинг, флёр, щёлочка, жёлчный (пузырь); в том числе и для указания на правильное ударение, например: побасёнка, осуждённый, новорождённый; а также в собственных именах - фамилиях, географических названиях, например: Конёнков, Неёлова, Катрин Денёв, Дежнёв, река Олёкма. Но во всех указанных случаях использование буквы ё не обязательно", - следует из текста правил.

Использование букв е и ё необходимо признать эквивалентным, сообщил глава орфографической комиссии РАН, редактор "Основных правил русской орфографии" Алексей Шмелев.

"Лучшее, что можно сделать для орфографии - это официально принять решение, что использование буквы ё необязательно и что написание в официальных документах букв ё и е - эквивалентно. Это, безусловно, помогло бы множеству людей. И если это примут - это будет правильно", - сказал Шмелев.

Окончательный вариант свода планируется завершить к концу 2023 года, в 2024 году после его обсуждения широкой научной и педагогической общественностью он будет вынесен на обсуждение правительственной комиссии по русскому языку.