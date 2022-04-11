Пенсионер нашел противотанковую мину у гаражей в Петропавловске

11 апр. 19:58

Пожилой мужчина обнаружил противотанковую мину в кустах в Петропавловске, об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Заметив подозрительный предмет, пенсионер обратился в ближайший участковый пункт полиции. Район был оцеплен.

"Визуальный осмотр обнаруженного предмета показал, что это предположительно противотанковая мина, сильно подвергшаяся коррозии. После осмотра и исследования предмета специалисты-взрывотехники поместили находку в специальный транспорт для последующего уничтожения в светлое время суток", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Взрывотехники уточнили, что мина была учебной.

Однако в сообщении обращается внимание на то, что, даже проржавев и подвергшись коррозии, такие предметы могут быть опасными из-за остатков взрывчатки внутри.