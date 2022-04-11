СМИ: готовность оплачивать российский газ рублями подтвердил МИД Венгрии

11 апр. 19:50

Будапешт готов оплачивать российский газ в рублях, - заявил сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Reuters.

"У нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает нормальное газоснабжение Венгрии", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на агентство.

Для оплаты Будапешт планирует использовать дочернюю компанию венгерской энергетической группы MVM - CEE Energy, которая будет оплачивать счет в евро, а Газпромбанк, в свою очередь, будет конвертировать полученные средства в рубли и переводить их "Газпром экспорту".

Также Сийярто подчеркнул, что Венгрия зависит от российских нефти и газа.