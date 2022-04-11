Инфляция в Китае стала тревожным сигналом для мировой экономики, экономисты

Инфляция в Китае выросла больше, чем ожидалось, в марте, так как карантин из-за COVID-19 и последствия конфликта на Украине привели к росту цен во второй по величине экономике мира.

Аль-Джазира, со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS), опубликованные сегодня, пишет, что индекс цен производителей Китая (PPI), который измеряет фабричную инфляцию, вырос на 8,3 процента в годовом исчислении на фоне роста цен на энергоносители и постоянных сбоев в цепочке поставок. Рост отпускных цен снизился по сравнению с 8,8% ростом в феврале, но все же опередил прогнозы экономистов. Китайский индекс потребительских цен (ИПЦ), который отслеживает стоимость повседневных товаров и услуг, также превысил ожидания, хотя и на скромные 1,5% в годовом исчислении по сравнению с 0,9% в феврале. По сравнению с прошлым годом цены на продовольствие упали на 1,5% по сравнению со снижением на 3,9% в феврале.

"Дополнительное давление на глобальную инфляцию"

Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист Natixis в Гонконге по Азиатско-Тихоокеанскому региону, полагает, что показатели инфляции могут быть тревожным сигналом для мировой экономики, которая борется с растущими ценами. "Потому что цифры должны были снизиться, из-за резкого падения спроса в марте, — говорит Гарсия Эрреро. - Думаю, что из-за карантина цены на продукты будут расти. Премьер-министр Китая Ли Кэцян отметил в ходе последнего заседания Госсовета, что хочет стабилизировать цены на продовольствие. Это чрезвычайно важно для Китая. Вероятно, Китай увеличит импорт продуктов питания, и это окажет дополнительное давление на глобальную инфляцию".

Более высокая, чем ожидалось, инфляция происходит, несмотря на замедление экономической активности, поскольку власти продолжают применять драконовские меры по борьбе с коронавирусом, включая локдаун в Шанхае, в результате которого 26 миллионов жителей оказались в изоляции.

Согласно данным правительства Китая, активность в секторе услуг в марте сократилась самыми быстрыми темпами за два года, и экономисты широко скептически относятся к тому, что страна сможет достичь своего целевого показателя экономического роста в 5,5% к 2022 году.

Китайские официальные лица сообщили о 26411 новых бессимптомных случаях коронавируса за воскресенье, большинство из которых было зафиксировано в Шанхае, где сегодня началась третья неделя карантина.

Ожидается, что центральный банк Китая снизит стоимость займов для поддержки экономики в этом году, нарушив общемировую тенденцию к повышению процентных ставок на фоне роста инфляции.

Карлос Казанова, старший экономист по Азии в UBP в Гонконге ожидает значительного роста инфляции в Китае во второй половине года: "С точки зрения политики, индекс потребительских цен, вероятно, останется ниже целевого показателя во втором квартале, учитывая влияние карантинных мер на внутренний спрос. Однако сочетание роста цен на энергоносители и нормализации внутренних цепочек поставок свинины должно способствовать росту инфляции во второй половине года. Народный банк Китая должен ввести дополнительный стимул в апреле и мае, пока условия остаются благоприятными. Мы ожидаем, что в 2022 году ИПЦ в среднем составит 3%. Наш сценарий предполагает, что потребительские цены превысят официальный целевой показатель к середине года, достигнув 4,5% в годовом исчислении в июле-августе".