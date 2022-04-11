На севере Крыма начал действовать "желтый" уровень террористической опасности

11 апр. 19:45

Глава Крыма ввел "желтый" уровень террористической опасности на севере республики. Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице "ВКонтакте".

Режим вводится с 20.00 сегодняшнего дня на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

"Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме", - подчеркнул Аксенов.

Он уточнил, что режим останется в силе 15 суток - до 20.00 26 апреля.

Глава Крыма добавил, что на повседневную жизнь граждан это не повлияет.