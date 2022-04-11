Володин предложил лишать гражданства тех, кто поступает "предательски"

11 апр. 19:34

Граждан России, которые ведут себя "предательски" по отношению к стране, стоило бы лишать гражданства. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что подавляющее большинство россиян поддерживает проведение военной спецоперации на Украине. Однако, отметил он, некоторые люди ведут себя "подло, предательски", "делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир", а в действительности это срежиссированная членом НАТО постановка.

"К сожалению, для таких "граждан РФ" нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно", - написал Володин.