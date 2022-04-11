Как ведется информационная война вокруг Украины - взгляд израильского политолога 

К штыку приравнено перо! Сбылась мечта Маяковского. Средства массовой информации стали мощнейшим оружием. Мы видим неприкрытую вражду, ложь и передергивание фактов. Мы солидарны с нашим (израильским, - прим. ред.) правительством, которое старается, несмотря дна давление США, соблюсти нейтралитет в разборках Запада с Россией. Давайте же отстаивать в первую очередь интересы Израиля, ведь мы, все здесь живущее, понимаем, что западный мир живет в эпоху двойных стандартов, по одним и тем же фактам оправдывая себя и уничтожая других. Мы не раз уже испытали все это на собственной шкуре, когда нас предавали "друзья" с Запада и помогали "враги" с Востока.

Мы считаем важным давать объективную информацию о происходящем на Украине и территориях Донбасса, поскольку видим беспощадную информационную войну, развернутую против России в угоду геополитическим интересам США и их союзников в Европе. Мы не хотим, чтобы из-за чужих информационных войн простые люди чувствовали тревогу и впадали панику. Мы не хотим, чтобы в угоду американским амбициям, проплаченные пиарщики поливали грязью все русское, и началась бы травля российских граждан, живущих в Израиле.

Анализ израильских новостных каналов показывает, что на 50–70 новостей приходится лишь одна-две публикации о событиях на Украине. При этом на израильских русскоязычных сайтах новости про Украину занимают 50-70%. Большинство из них с негативными комментариями о действиях российской армии, да и вообще русских, а редкие материалы о выходках украинских националистов и ВСУ подаются бегущей строкой. Так, к примеру, прошло сообщение о том, что в сети появилось видео с расстрелом раненных российских солдат.

Однако на Западе, несмотря на ангажированность прессы в этом конфликте, есть журналисты с большой буквы. Так, репортеры газеты New York Times не побоялись провести расследование и доказать факт расстрела, совершенный в зоне ВСУ и ее солдатами, чем вызвали недовольство украинского руководства. Радует, что и в Израиле, в среде русскоязычных журналистов, нашлись те, кто пытается быть беспристрастным и показать правду. На днях в Израиле вышло интервью с бывшим следователем, который профессионально разоблачил фейковые новости о "расстрелах" в Буче. Причем в этом ему невольно помогли западные СМИ, пытавшиеся усилить украинскую версию. Они опубликовали снимки недельной давности якобы с американских спутников о нахождении "трупов" на проезжей части, но не учли, что если убитые несколько дней лежат на дороге в районе, где идет все это время шел дождь со снегом, они не могут оставаться в чистой, не забрызганной грязью от проезжающих машин, одежде. При этом не видно ни одного лица. Не потому ли, что труп, пролежавший на трассе неделю, выглядит как разложившийся. Видимо, у украинских постановщиков спектакля не было ни грима, ни времени для достоверной подготовки мизансцены. Вот и прокол и вышел.

Поэтому мы собираемся препарировать каждый фейк и давать ссылки на реальные опровержения. Давайте посмотрим на статистику. По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Похоже, так и есть, несмотря на жуткие кадры разрушенных высоток. Приведем несколько фактов. Боевые действия идут на территории десяти регионов Украины, где проживало более 19,5 млн человек. За первые 25 дней войны, по украинским данным, подтвержденными ООН, погибло 847 мирных жителей, а 1399 мирных жителей было ранено. При этом 3,3 млн человек покинуло Украину, спасаясь от войны. Так как из страны выпускают только женщин с детьми и пенсионеров, можно предположить, что еще пара миллионов мужчин и членов их семей выехала из района боевых действий, но осталась в западных районах Украины. К примеру, по данным Львовской военной областной администрации, на территории области было принято и расселено всего 210 тысяч вынужденных переселенцев. Выходит, что в районе боевых действий, находится еще как минимум 10 миллионов человек. А сколько погибших среди мирного населения по данным ООН? Менее 0,01%, причем в районе активных боевых действий. Но в каждой из разрушенных высоток, которые публикуют западные СМИ, проживает до 800 человек. То есть, если бы ВС РФ действительно "зачищали" города, то счет погибших шел бы на десятки тысяч. Не дай бог, конечно!

Видимо, цифры реальных потерь среди мирного населения перестали вписываться в общую страшилку и почти на пару недель исчезли со страниц таблоидов, а в публикациях стали подчеркивать лишь детскую смертность, что более "выигрышно".

Кстати, то что сейчас мы наблюдаем отнюдь не за столкновением России с Украиной, свидетельствует и тот факт, что несмотря на продвижение переговоров между конфликтующими сторонами власти Великобритании выступают против скорейшего заключения мирного соглашения. А чтобы война не затухла, британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что Лондон предоставит для "обороны" Украины новые противокорабельные ракетные системы и другие виды наступательный вооружений.

Также кажется странным, что украинские власти не предпринимают никаких военных операций, чтобы вызволить из "котла" в Мариуполе несколько тысяч своих боевиков из батальона "Азов". В Киеве видимо решили, что тем суждено умереть "героями", однако при этом уже дважды посылали вертолеты чтобы эвакуировать кого-то из котла. Что это за ценные кадры, ради которых Киев посылал на смерть уже несколько транспортных вертолетов и сухогруз? Не те ли это американские или натовские военные, которые на самом деле руководят войной? Пленение их российскими военными вызовет скандал даже в проамериканской Европе, поскольку покажет, кем на самом деле спровоцирован конфликт.

И в заключение несколько слов о недавней истории информационных войн и их последствиях в наши дни. Вспомним, как правительства США и Великобритании использовали фейки об оружии массового уничтожения в Ираке в качестве политического предлога для начала войны в 2003 году. Для мирового сообщества символом той лжи стало появление на заседании Совбеза ООН госсекретаря США Колина Пауэлла, потрясавшего пробиркой со "стиральным порошком" из демонстрационного макета об иракском ОМП, и на этом основании заявившего о наличии у Ирака биологического и химического оружия. Впоследствии Пауэлл называл свою речь "грандиозным провалом разведки".

Американский центр гражданской ответственности вместе с Фондом за независимость журналистики провел исследование, в ходе которого было подсчитано, что с сентября 2001 года по сентябрь 2003-го руководство США сделало 935 заявлений по Ираку, которые не соответствовали действительности. В частности, президент Буш сделал 259 неверных высказываний (231 о наличии у Саддама оружия массового поражения, 28 — о связях Ирака с "Аль-Каидой"), а бывший госсекретарь Колин Пауэлл — 254 высказывания.

Независимые американские журналисты в итоге разоблачили собственное правительство и президента, но было уже поздно: страна была разрушена, а большая часть нефтяных и газовых месторождений вновь перешла под контроль американских компаний, ради чего все и было затеяно. Вам это факт ничего не напоминает в текущем конфликте?