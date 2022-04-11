В двух районах Кубани ввели желтый уровень террористической опасности

11 апр. 19:24

В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, граничащих по Азовскому морю граничат с Украиной, введен желтый уровень террористической угрозы Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Вениамин Кондтратьев.

"Подписал распоряжение о введении желтого уровня террористической опасности с 20:00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов", - сказано в заявлении.

Краснодарский край стал пятым регионом, в котором ввели желтый уровень террористической угрозы. Сейчас он также действует в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях.