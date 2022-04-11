Байден: США проведут с Индией "работу" по ситуации вокруг Украины

11 апр. 19:33

Власти США планируют провести с Индией "тесные консультации" по вопросам, касающимся ситуации вокруг Украины, - заявил сегодня на виртуальной встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди американский лидер Джо Байден.

"Соединенные Штаты и Индия продолжат тесные консультации относительно того, как справиться с дестабилизирующим воздействием", якобы вызванным проведением Россией спецоперации на Украине, - заявил Байден, отметив, что продолжение им консультаций и диалога с Моди - это "ключ к тому, чтобы отношения США и Индии продолжили становиться глубже и прочнее", передает ТАСС.