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Байден: США проведут с Индией "работу" по ситуации вокруг Украины

Байден: США проведут с Индией &quot;работу&quot; по ситуации вокруг Украины

Власти США планируют провести с Индией "тесные консультации" по вопросам, касающимся ситуации вокруг Украины, - заявил сегодня на виртуальной встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди американский лидер Джо Байден.

"Соединенные Штаты и Индия продолжат тесные консультации относительно того, как справиться с дестабилизирующим воздействием", якобы вызванным проведением Россией спецоперации на Украине, - заявил Байден, отметив, что продолжение им консультаций и диалога с Моди - это "ключ к тому, чтобы отношения США и Индии продолжили становиться глубже и прочнее", передает ТАСС.

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