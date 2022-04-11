Источник: в аэропорту Минвод задержали фигуранта дела о хищении бюджетных 100 млн

11 апр. 19:02

Ставропольские правоохранители сегодня задержали в аэропорту Минвод объявленного в розыск директора компании-подрядчика - фигуранта одного из дел о превышении полномочий экс-министром туризма и оздоровительных курортов Ставрополья, - сообщил информированный источник.

"При попытке скрыться из страны задержан директор компании "Студия 26", который был объявлен в федеральный розыск", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Как было установлено в ходе расследования дела в отношении экс-министра туризма и оздоровительных курортов региона Александра Трухачева, а также других фигурантов, подозреваемых в хищении более 100 млн бюджетных рублей, через фирму "Студия 26" осуществлялись вывод и обналичивание бюджетных средств.

В пресс-службе краевой прокуратуры подтвердили данную информацию.

Ранее сообщалось, что в начале февраля два бывших министра туризма и оздоровительных курортов региона были арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении ряда госконтрактов. Руководитель одной из фирм, с которой заключались контракты, также был заключен под стражу.