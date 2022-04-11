Моди предложил Путину провести прямые переговоры с Зеленским

11 апр. 18:59

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава индийского правительства поведал на онлайн-встрече с президентом США Джозефом Байденом.

По словам Моди, он провел несколько телефонных разговоров с президентами России и Украины.

"Я не только обратился к ним с призывом о мире, но и предложил президенту Путину провести прямые переговоры с украинским президентом", - цитирует индийского премьера ТАСС.