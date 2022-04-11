Источник: число погибших при взрыве газа в Ступино выросло до шести

11 апр. 18:42

Число жертв взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступино выросло до шести человек, еще 19 пострадали, - сообщил источник в экстренных службах.

"Под завалом найдены тела троих человек, включая двоих детей. Число погибших возросло до шести человек", - добавив: людей под завалами больше нет, передает ТАСС

Ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщили о троих погибших и 19 раненых.

Как сообщили в МЧС, эпицентр взрыва находился в квартире №55 на четвертом этаже дома, в результате ЧП полностью разрушены четыре и повреждены пять квартир.

Сейчас с пострадавшими работают медики и психологи МЧС. Общая группировка на месте ЧП составляет более 260 человек и 65 единиц техники, - добавили в МЧС региона.