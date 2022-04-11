Смертельное ДТП произошло из-за лошади в Алматинской области

11 апр. 18:35

Лошадь спровоцировала автоаварию в Алматинской области, об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента полиции.

Трагедия произошла прошлой ночью на трассе Алматы-Шелек-Хоргос близ села Тескенсу в Енбекшиказакском районе.

Водитель Toyota Camry, 29-летний мужчина, сбил лошадь, вышедшую на дорогу, на полном ходу.

Он умер на месте происшествия, трое его пассажиров, в том числе несовершеннолетний, с различными травмами были госпитализированы в больницу села Шелек.

Идет расследование по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса.

"Сейчас идет поиск владельца лошади, которая погибла при столкновении. Ему грозит крупный денежный штраф за бесконтрольность выпаса домашнего скота," - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.