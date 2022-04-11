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ЕС нарастит поставки оружия Украине

ЕС нарастит поставки оружия Украине

Евросоюз активизирует поставки оружия на Украину. Такое заявление сделала сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи глав МИД стран-членов ЕС в Люксембурге.

"В эти моменты свободу, независимость, а также безопасность украинцев и Украины можно защитить только с помощью оружия. Мы как Евросоюз, вместе как друзья Украины активизируем поставки оружия [Киеву] в будущем", - цитирует ее ТАСС.

Ранее сегодня глава МИД ФРГ сообщила, что Украине необходимо тяжелое вооружение, и времени на отговорки нет. "Ясно то, что Украине нужны дальнейшие военные материалы, в первую очередь тяжелое вооружение, и сейчас нет времени на отговорки, настало время для креативности и прагматизма", - сказала Бербок.

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