Путин поставил задачу снизить уровень бедности в России в 2022 году

11 апр. 17:58

Президент России Владимир Путин поручил в 2022 году добиться снижения уровня бедности населения и неравенства населения по доходам. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, размещенном на сайте Кремля.

Такая задача поставлена правительству России и органам исполнительной власти субъектов РФ.

Доклад об исполнении ждет Путин до 15 июня, далее - ежеквартально.

Президент также поручил до 25 апреля обеспечить на внутреннем рынке наличие достаточного количества товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий. Ответственными за выполнение задач назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов.