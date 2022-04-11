Жителей Ставрополья предупредили о сильнейшем ветре

11 апр. 17:44

В Сочи утром и днем 12 апреля ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщили в городской администрации.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в краевой столице порывы ветра местами будут достигать 15-17 метров в секунду.

Помимо этого, из-за сильных осадков и таяния снега в горах на реках ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы.

Местным жителям рекомендуется временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, передает "Интерфакс-Юг".