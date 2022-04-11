ЦБ России спрогнозировал срок снижения инфляции

11 апр. 17:43

Инфляция в России вернется к целевым показателям в 4% в 2024 году, - говорится в годовом отчете ЦБ.

В опубликованном сегодня документе говорится, что значение инфляции на конец 2021 года в РФ составило 8,4%. Это выше цели Банка России, и задачей на 2022 год должно было бы стать возвращение инфляции к цели 4%, - указывает ЦБ.

"Но сейчас, когда денежно-кредитная политика должна не только обеспечивать ценовую стабильность, но и поддерживать структурную перестройку экономики, в течение некоторого времени инфляция будет выше цели. Это необходимо, чтобы произошло изменение относительных цен, предприятия смогли найти новую бизнес-модель, с новыми поставщиками и рынками сбыта", - говорится в документе, передает РИА Новости.