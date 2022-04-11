Власти Дагестана попробуют сохранить рабочие места населения

11 апр. 17:16

В Дагестане планируют дополнительное финансирование для недопущения роста безработицы в регионе, - сообщает пресс-служба главы республики.

"На сохранение уровня занятости населения будет направлено свыше 520 млн рублей", - заявил глава республики Сергей Меликов на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона, передает "Интерфакс".

Около 400 млн рублей из этой суммы пойдет на софинансирование мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, а еще 122 млн рублей пойдут на софинансирование региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

В этой связи Меликов нацелил коллег на обеспечение эффективного использования средств по целевому назначению, - добавили в пресс-службе.