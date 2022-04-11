Автобусы связали Оренбург и Актобе впервые за время пандемии

11 апр. 17:16

Первые после перерыва из-за пандемии коронавируса автобусные рейсы состоялись между Оренбургом и Актобе , об этом рассказал директор автовокзала "Экспресс" Аскар Абилов.

"Пока к нам ездят автобусы из Оренбурга. 11 апреля состоялись первые два рейса. Из Оренбурга автобус выезжает в 11:00 и в 15:30. На следующий день из Актобе в 7:30 и в 14:00", - цитирует его газета "Диапазон".

По словам Абилова, с 15 апреля по этому маршруту начнут ходить казахстанские автобусы.

Директор добавил, что за время коронавирусного карантина многие водители уволились, сейчас идет набор новых.