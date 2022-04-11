В ЦБ заявили о неизбежном снижении ВВП России

11 апр. 16:52

Снижение ВВП России произойдет из-за подстройки к новым условиям санкционного давления, но экономика вернется на траекторию роста, говорится в отчете Банка России за 2021 год.

"Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции", -говорится в документе.

В Центробанке отметили, что основными условиями для возвращения экономики страны к росту являются финансовая стабильность и снижающаяся инфляция, и Банк России сделает все для их обеспечения.