"Ласточек" между Новороссийском и Ростовом-на-Дону станет больше

11 апр. 16:48

С 29 апреля будут запущены дополнительные дневные "Ласточки" между Ростовом-на-Дону и Новороссийском.

"Они будут ходить без заезда в Таганрог, отправляясь из Ростова-на-Дону в 6.37, а из Новороссийска – в 18.05. Время в пути сократится до пяти часов. Сейчас на этом маршруте время других поездов в пути составляет от 5 часов 35 минут до 8 часов", - информирует РЖД.

Стоимость билета начинается от 1 059 рублей.

Поезда будут холить с остановками на станциях: Батайск, Староминская-Тимашевск, Каневская, Тимашевская, Полтавская, Протока, Разъезд 9 км, Крымская, Тоннельная.

"Ласточка" - современный поезд с климат-контролем с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетами, розетками для зарядки гаджетов, а также местами для маломобильных пассажиров.