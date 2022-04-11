Георгий Саралидзе на "Россия 1": Карабахская война была вызвана лютой ненавистью, когда два народа стравливали между собой 

11 апр. 16:40

В основе тяжелых многолетних национальных конфликтов лежит планомерно разжигаемая и поддерживаемая лютая ненависть – об этом сегодня в авторской передаче Дмитрия Куликова "Кто против?" на канале "Россия 1" заявил телерадиоведущий Георгий Саралидзе, говоря о проблемах межнационального урегулирования. "Проблема в этой лютой ненависти", - подчеркнул он.

В качестве примера Георгий Саралидзе привел армяно-азербайджанский конфликт, фундамент которого был заложен искусственно в начале 80-х годов.

"Кстати, мы по поводу Карабаха сейчас говорили – ведь эта война тоже была вызвана лютой ненавистью, когда два народа все время стравливали между собой", - обратил внимание эксперт.

"Тогда все время, постоянно работала пропагандистская машина, и из другой нации, которая живет рядом и столетия жила рядом с тобой, делали врага", - напомнил он, добавив, что для разжигания конфликта использовалось все, включая провокации насилия.

"Людей натравливали друг на друга все время. События в Сумгаите – это инспирированная вещь, это доказано, известно, кто принимал участие в их организации. То, что народы стравливали друг с другом, совершенно очевидно", - заключил Георгий Саралидзе.

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