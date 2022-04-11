На "стелс-омикрон" приходится 90% случаев коронавируса в России

11 апр. 16:24

"Стелс-омикрон" доминирует в России, на него приходится более 90% случаев заболевания, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пишет "Интерфакс".

"В России доля "стелс-омикрона" составляет сейчас более 90% от всех новых случаев заболеваемости, но несмотря на широкое распространение этой сублинии, значительного роста заболеваемости не происходит", - сообщил ученый.

По словам Хафизова, отсутствие роста заболеваемости "во многом связано с тем, что значительная часть населения переболела новой коронавирусной инфекцией в начале этого года или ранее, а многие к тому же еще и были привиты, и потому большинство перенесли болезнь достаточно легко".

Вирус не распространяется благодаря существующей иммунной прослойке. "Но надо понимать, что иммунитет не вечен, он со временем ослабевает, а значит придется обновлять "иммунную память", защиту от вируса. То есть, скорее всего, потребуется ревакцинация, или же мы будем вновь болеть, приобретая иммунитет более опасным для здоровья способом", - предупрелил он.

Напомним, в мире сейчас начал распространяться новый подвид омикрон-штамма ХЕ. В ВОЗ считают, что омикрон XE является самым заразным за всю историю пандемии.